Franchising dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan "Bayim Olur musun Fuarı", 16-19 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, markalı bayilik sistemine ilgi duyan yatırımcılar için önemli bir buluşma noktası oldu.

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen fuarda 300’e yakın marka yer aldı. Gıda ve perakende sektöründeki yenilikçi franchise modelleri yatırımcıların yoğun ilgisini çekti. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen girişimciler, markaların franchise sistemleri ve yatırım maliyetleri hakkında bilgi aldı.

Fuarın dikkat çeken katılımcılarından DoyboxBidaa, gıda sektöründeki tecrübesini üç farklı yatırım modeliyle fuar ziyaretçilerine aktardı. Marka, "BidaaDükkan", "BidaaCorner" ve "Bidaa Cep" olmak üzere üç farklı konsepti yatırımcılarla buluşturdu.

DoyboxBidaa Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, fuarın markalar açısından son derece verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi. Dönmez, "Fuar çok iyi geçti. Yatırımcılara üç farklı konsept sunduk. Özellikle BidaaCorner modelimize büyük ilgi oldu. Küçük metrekarelerde yüksek satış potansiyeli sunan bu format, girişimciler için cazip bir yatırım alanı oluşturdu" dedi.

Hazır sistem, hızlı yatırım

Bidaa, kendi üretim altyapısı ve tedarik zinciriyle yatırımcılarına kısa sürede devreye alınabilecek, düşük maliyetli işletme modelleri sunuyor. Fuar boyunca yatırımcılarla yüz yüze yapılan görüşmelerde, özellikle şehir içi hızlı servis alanına yönelik konseptlerin ön plana çıktığı gözlendi.

Dönmez, "Yatırımcıların markamıza gösterdiği ilgi bizi motive etti. Gıda sektöründe pratik, kârlı ve sürdürülebilir sistemlerin arandığı bir dönemdeyiz. Bidaa olarak bu beklentiyi karşılayan bir model oluşturduk" Şeklinde konuştu.

Öte yandan firmanın "Geleneğin Pratik Tadı" sloganıyla tanıttığı Bidaa markası, geleneksel lezzetleri modern tüketim alışkanlıklarına uyarlayan yenilikçi yapısıyla kısa sürede sektörde fark oluşturdu. Bidaa’nın geliştirdiği Doymatik isimli tam otomatik hazır çorba makineleri, toplu tüketim alanlarında pratikliği ve hijyen standartlarını bir araya getirmesiyle dikkat çekti.Doybox Gıda, kendi üretim altyapısı ve tedarik gücüyle franchise yatırımcılarına düşük maliyetli, hızlı devreye alınabilir ve sürdürülebilir iş modelleri sunuyor.

"Yatırımcıların ilgisi geleceğe umut veriyor"

Coşkun Dönmez, değişen yaşam şartlarının tüketim alışkanlıklarını dönüştürdüğünü vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Tüketiciler artık hızlı, pratik ve lezzetli çözümler arıyor. Bidaa olarak hem geleneksel tatları koruyoruz hem de bu çağın hızına uygun ürünler geliştiriyoruz. Fuarda gördüğümüz ilgi, hem Türkiye’de hem dünyada bu konseptin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor."

Sektör güçlü büyümesini sürdürüyor

Franchising Derneği (UFRAD) verilerine göre, Türkiye’de franchising sektörü her yıl yaklaşık yüzde 15 oranında büyüyor. "Bayim Olur musun Fuarı" da bu büyümenin en güçlü göstergelerinden biri oldu.

Fuar süresince girişimciler, yalnızca yatırım fırsatlarını değil, aynı zamanda sürdürülebilir işletme modellerini de yakından inceleme şansı buldu.