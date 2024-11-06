Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, spor kulüplerine bu yıl sonuna kadar 500 milyon liraya yakın yardımın sağlanacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bakanlığının 2025 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanamamalarına rağmen bazı branşlarda ilkleri başardıklarını belirten belirten Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki başarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Osman Aşkın Bak, bağımlılıkla mücadelede önleyici taraflardan birinin Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu söyledi.

Genç Çiftçi projesini önemsediklerini dile getiren Bakan Bak, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile bunu paylaşıyoruz. Teorik eğitimler yapıyoruz ama bizim hedefimiz yaşlanan tarım nüfusunu gençleştirmek. Tarım yapmak isteyen genç çiftçi adaylarına eğitimle beraber yatırım ve diğer hususlar için destek vermeye çalışacağız. Tarım çok stratejik bir sektör." dedi.

Spor kulüplerine bu yıl sonuna kadar 500 milyon liraya yakın yardımın sağlanacağını kaydeden Bak, kulüplerin denetiminin yapılıp yapılmadığı sorusuna ise "Biz yönetmeliğini yayınladık, 7405 sayılı yasa çıktı. Federasyonlar ve kulüpleri, 100 müfettişimizle beraber denetlemeye başladık." şeklinde yanıtladı.

Bu arada Bakan Osman Aşkın Bak, bakanlık yurtlarında 184 ülkeden gelen 4 bin 574 kayıtlı uluslararası öğrencinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanrak TBMM Komisyonu'nda geçmesi ardından da Bakan Bak, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

https://twitter.com/OA_BAK/status/1853890113748500722