Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için özel reklam filmi hazırladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz Cuma günü başlayacak dünyanın en önemli spor organizasyonu 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için reklam filmi yayınladı.

Kurtuluş Savaşı görüntüleriyle başlanan reklam filminde, Türkiye’nin ilk kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla alınan 16 Ocak 1924 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 100 yıl önce Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları’na katıldığı hatırlatılıyor.

Ay yıldız, olimpiyat yolculuğunda bir asırdır parlıyor.????????Team Türkiye bugün #AynıRuhlaYeniden Paris'te!???? pic.twitter.com/0L7rSRqYYK— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 25, 2024

Milli sporcuların 100 yıllık olimpiyat mücadelesinde kazandığı madalyalar ve Türk milletinin yaşadığı sevinçlerin yer aldığı reklam filmi, ‘100 yıl sonra yeniden aynı ruhla Paris’teyiz.’ sloganıyla sona eriyor.

26 Temmuz – 11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ay-yıldızlı formayı terletecek kafilede, 18 spor dalında 54’ü kadın ve 48’i erkek sporcu olmak üzere 102 sporcu bulunuyor.