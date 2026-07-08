Alınan karara göre Koray GYO, Pasifik Eurasia, Marka Yatırım Holding ve Safkar Ege Soğutma payları, 8 Temmuz 2026 seans başından 7 Ağustos 2026 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Söz konusu tedbirin, hisselerde görülen aşırı dalgalanmalar nedeniyle devreye alındığı belirtildi. Karar kapsamında ilgili paylarda bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması şu şekilde:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KGYO.E, PASEU.E, MARKA.E ve SAFKR.E payları 08/07/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/08/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir."