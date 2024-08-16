General Electric Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Şirket Tipi: Halka Açık

Kuruluş Tarihi: 15 Nisan 1892

Kurucuları: Thomas Edison, Charles A. Coffin, Elihu Thomson, Edwin J. Houston

Şirket Merkezi: Boston , Massachusetts , Birleşik Devletler

Hizmet Verilen Bölge: Dünya Çapında

Ürünleri: Uçak motorları, Aletleri, Elektrik dağıtım, Elektrik motorları, Enerji, Finans, Gaz Sağlık, Aydınlatma, Lokomotifleri, Yağ, Yazılım, Su, Silahlar, Rüzgar türbinleri

Çalışan Sayısı: 333.000

Bağlı Oluğu Ortaklıklar: GE Havacılık, GE Capital, GE Digital, GE Energy Connections, GE Global Research, GE Healthcare, GE Aydınlatma, GE Petrol ve Gaz, GE Power, GE Yenilenebilir Enerji, GE Nakliye, Current powered by GE

Resmi Sitesi: www.ge.com

General Electric Hakkında Bilgi

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait olan General Electric şirketinin kısaltılmış hali GE’dir. 1892 yılında kurulan bu şirket tüm dünyaya hizmet vermektedir ve 333.000 kişiden fazla çalışanı vardır. General Electric firmasının ürünleri şunlardır: Uçak motorları, Aletleri, Elektrik dağıtım, Elektrik motorları, Enerji, Finans, Gaz, Sağlık, Aydınlatma, Lokomotifleri, Yağ, Yazılım, Su, Silahlar, Rüzgar türbinleri. Thomas Edison, Charles A. Coffin, Elihu Thomson, Edwin J. Houston kişileri tarafından kurulmuştur. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlar şunlardır: Havacılık , Güncel GE, Digital , Enerji Connections, Global Research, Sağlık, aydınlatma, Petrol ve Gaz, Enerji, Yenilenebilir Enerji, Ulaştırma, Sermaye,Finansal hizmetler, Tıbbi cihazlar, Yaşam Bilimleri, Eczacılık, Otomotiv, Yazılım Geliştirme ve Mühendislik endüstrileri. 2012 yılı itibarıyla şirket, Forbes Global 2000 arasında dünyadaki dördüncü en büyük şirket olarak seçildi. Nobel ödülü iki kez General Electric çalışanlarına verilmiştir: Irving Langmuir 1932 yılında ve Ivar Giaever 1973 yılında.

13 Ocak 2016’da, GE’nin şirket merkezinin Fairfield, Connecticut’tan (1974’ten beri) Boston, Massachusetts’deki South Boston Waterfront semtine taşınacağı açıklandı. 2018 yılında tamamlanması bekleniyor.

4 Ağustos 2009’da SEC, GE’nin iki ayrı davada muhasebe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon dolar ceza verdi; yatırımcıları, GE’nin kazanç beklentilerini karşılayacak veya kazanacaklarına inandırmak için yanıltıcı davranıyorlardı.

GE, savunma ile ilgili operasyonlarıyla ilgili olarak cezai işlem başlatmıştır. GE, 1990 yılında ABD Savunma Bakanlığı’nı dolandırmaktan ve 1992’de yine jet motorlarının İsrail’e satılmasından kaynaklanan yolsuzluk suçlamaları nedeniyle mahkum edildi.

GE’ye ait bir terk edilmiş bina , Connecticut’taki Bridgeport’taki Seaview Caddesi üzerinde yer almaktadır. Terk edilmiş mülk, 2008 yılında 72 yaşındaki bir hırsızın saklandığı yerlerde kullanılan suçlar dahilinde gösterildi.

General Electric Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri