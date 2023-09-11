Genetik geçişli ataksiler çekinik veya baskın genle geçenler şeklinde ikiye ayrılabilir. Çekinik gen ile geçenler daha çok çocukluk ve ergenlik döneminde, baskın genle geçenler ise daha çok sonraki dönemlerde görülebilirler. Bu ataksilerde vücut koordinasyon bozukluğuna ek olarak zihinsel etkilenme, epilepsi veya görme bozukluğu gibi sinir sisteminin başka bozuklukları da ataksi tablosuna eşlik edebilir. Genetik geçişli ataksisi olan hastaların ailelerinde benzer özellikte başka hastaların olması da beklenir. Akraba evliliklerinin sık yapıldığı ülkemizde, akraba evliliklerinden kaçınılması, bu tip ataksilerin önlenebilmesi açısından oldukça önemlidir.