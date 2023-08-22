Genshin Impact Sistem Gereksinimleri
Genshin Impact sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Genshin Impact sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Genshin Impact Minimum Sistem Gereksinimleri
Genshin Impact oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel Core i5 or equivalent
- RAM:8 GB RAM
- Ekran Kartı:NVIDIA® GeForce® GT 1030 and higher
- DX:Version 11
- İşletim Sistemi:Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
- Depolama Alanı:Please reserve 30 GB of space
Genshin Impact Önerilen Sistem Gereksinimleri
Genshin Impact oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel Core i7 equivalent or higher
- RAM:16 GB RAM
- Ekran Kartı:NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB and higher
- DX:Version 11
- İşletim Sistemi:Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit, or Windows 10 64-bit
- Depolama Alanı:Please reserve 30 GB of space
Genshin Impact Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?
miHoYo tarafından yayınlanan, Genshin Impact oyununu indirebilmek için Please reserve 30 GB of space depolama alanına sahip olmalısınız.