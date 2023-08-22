God of War: Ragnarok ihtiyaç duyduğu sistem gereksinimleri oldukça az gözüküyor.Bu oyunu bilgisayarınızın çalıştıracağından şüphe duyuyorsanız, haklılık payınız var.Günümüz oyun bilgisayarlarına göre üst düzey bir sistem gereksinime sahip olan God of War: Ragnarok , sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

God of War: Ragnarok Minimum Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

God of War: Ragnarok oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Core i5-4670 veya Ryzen 3 1200

Bellek : 8 GB

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 280

Depolama Alanı : 2 GB

God of War: Ragnarok Önerilen Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

God of War: Ragnarok oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Core i7-6700K veya Ryzen 7 1700X

Bellek : 12 GB

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

Ekran Kartı : Radeon RX 470 / GeForce GTX 1060

Depolama Alanı : 4 GB

God of War: Ragnarok Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

God of War: Ragnarok günümüz şartlarında herkes yükleyebileceği çok düşük depolama alanı istiyor..God of War: Ragnarok yükleyebilmeniz için istenilen depolama alanı 2 GB yer kaplamaktadır.

God of War: Ragnarok Kaç GB Ram İstiyor?

God of War: Ragnarok boş ram slotlarınıza yeni ramler satın almanızı isteyebilir.Oyunun minimum şartlarda oynanabilmesi için 8 GB Ram sahibi olmalısınız.

God of War: Ragnarok Hangi Platformlarda oynanabiliyor?

God of War: Ragnarok oynunu kurup oynamak istiyorsanız aşağıda bulunan platformlardan birine sahip olmanız gerekir.God of War: Ragnarok oyununun oynanabildiği platformlar;