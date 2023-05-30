KTO Karataylı kabin memuru adayları uygulamalı Mock-Up eğitimi ile gerçek uçuşa hazırlanıyor.KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı akademisyenlerinden Öğr. Gör. Ayça Mezde, kabin memuru adaylarının sıkı eğitimlere tabi tutulduğunu belirterek önemli bilgiler aktardı.

Kabin memurlarının eğitiminin, temel eğitim faaliyetleri ile başladığını söyleyen KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı akademisyenlerinden Öğr. Gör. Ayça Mezde, “Bilinenin aksine bir kabin memurunun en önemli görevi; uçuşun ve yolcunun emniyetiile güvenliğinden sorumlu olmaktır. Bu amaç doğrultusunda kabin memurları çok yoğun uygulamalar içeren, alanında uzman akademisyenler eşliğinde oldukça sıkı ve nitelikli eğitimlerden geçmektedir. Bütün kabin memurları, uçuş öncesi, uçuş esnası ve sonrası da dahil olmak üzere uçuş emniyetinin nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak donanım ile mezun olmaktadır” diye konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi’nde verilen mock-up eğitiminin kabin memuru adaylarına sağladığı faydalara değinen Mezde; “Mock-up eğitimi, acil durum emniyet kurallarıdersinde öğrenilen bilgiler,Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan kuruluşların mock-upeğitim cihazlarındauygulamalı olarak verilmektedir.Mock-up eğitimleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği kurallar çerçevesinde gerçek bir uçuş deneyimi sunan uçak ortamında, son teknoloji ve donanıma sahip cihazlarda gerçekleştirilmektedir.Bu eğitimi alan kabin memuru adayları; yangın, basınç boşalması, tahliye, uçağa kuş çarpması, suya acil iniş ve motor arızası gibi olası acil durumlara karşı tüm bilgi ve donanıma sahip olmaktadır” dedi.