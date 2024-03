Atış Vakfı ve HAÇİKO iş birliğiyle geri dönüşüm atıkları doğaya kazandırılarak elde edilen gelirle kırsalda yaşayan sokak hayvanlarına mama dağıtıldı. Ayrıca zor şartlarda yaşayan sahipsiz hayvanların HAÇİKO gönüllüleri veteriner hekimler tarafından tedavileri yapıldı.

Atış Şirketler Grubu’nda başlatılan kampanya ile geri dönüştürülebilir atıklar doğaya kazandırıldı. Geri dönüşümden elde edilen gelirle Atış Vakfı ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) gönülleriyle kırsalda yaşayan sokak hayvanlarına mama dağıtıldı. Yetersiz beslenen sokak hayvanlarının mamalarına vitamin ve diğer takviye gıdalar eklenerek alması gereken besin değerleri kazandırıldı. Kırsalda zor şartlarda yaşayan basit yaralanma ve uyuz gibi rahatsızlıkları olan sokak hayvanları, gönüllü veteriner hekimler tarafından tedavi edildi. Atış Grup Kurumsal İletişim Sorumlusu Melek Poyraz ve HAÇİKO Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa yaptığı açıklamada, “HAÇİKO Bursa ve Atış Vakfı olarak geri dönüştürülebilir atıklarınızı bizlere ya da Atış Vakfı’na bırakabilirsiniz. Biz onları mamaya dönüştürüyoruz, kırsaldaki can dostlarımıza burada beslemelerine katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Atış Grup Kurumsal İletişim Sorumlusu Melek Poyraz, “Atış şirketler grubunda bir geri dönüşüm kampanyası başlattık. Cam, kağıt ve plastik gibi geri dönüşüm ürünlerini doğaya kazandırdık. Bunun geliriyle de sokaktaki patili dostlarımıza mama desteği sağlıyoruz. HAÇİKO ile beraber ilk beslememizi yaptık. Bizler bireysel ve grup olarak elimizden geldiğince bu beslemeleri yapıyoruz. Sayımız ne kadar çok olursa inanıyoruz ki daha güzel bir hayat yaşayacaklar. Atış Vakfı olarak birçok farklı alanda toplumsal fayda projeleri üretmeye çalışıyoruz. Bugün de Orhaneli yolu üzerinde yaklaşık 150 sokak hayvanının beslemesini yaptık, mama ve sularını verdik ve acil durumda olan hayvanlarımıza uzman veteriner hekimlerimiz eşliğinde acil müdahaleleri yapıldı. Bu tip besleme etkinliklerini düzenli yapıyoruz. Sokak hayvanları için en büyük problem karınlarını doyurabilmek. Bu anlamda hepimizin yapabileceği en basit şey kapımızın önüne bir mama kabı ve su kabı bırakabilmek” şeklinde konuştu.

HAÇİKO Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, “Bugün Atış Vakfı ve HAÇİKO Bursa olarak kırsaldaki can dostlarımızı besleme programımız vardı. Vitamin eksiklikleri olan can dostlarımız var. Mamalarına, vitaminlerini, takviyelerini ekleyerek onların daha sağlıklı beslenmelerini sağladık bugün. Uyuz olmuş can dostlarımız da vardı, yanımızda getirmiş olduğumuz uyuz ve spreylerimiz var, yara bakım spreylerimiz var. Onları da can dostlarımıza kullandık. Bazı yerlerde cam kırıkları vardı. Onları toplayıp çöpe attık. Buralara gelip piknik yaptığınızda çöplerinizi etrafa bırakmayın. Çünkü çocuklarımızın, can dostlarımızın ayaklarına batıp kesebiliyor, yaralanmalarına sebep olabiliyor. Bunlara dikkat ederseniz sevinirim” ifadelerini kullandı.