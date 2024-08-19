Kocaeli’nin Darıca ilçesinde geri manevra yapan otomobil, park halindeki bir başka otomobile, ardından da iş yerinin camına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Netehatun Mahallesi Battalgazi ve Lokman Hekim caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 25 EM 507 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada önce park halindeki 34 CTG 688 plakalı otomobile, ardından da bir iş yerinin camına çarptı. Kazada 25 EM 507 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.