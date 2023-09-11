Gestasyonel diyabette hap tedavisi veya tablet tedavisi diye bilinen bir tedavi şekli yoktur. Çünkü hapların bebek ve anne üzerinde gebelik döneminde yan etkileri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gestasyonel diyabet dediğimiz zaman tek bir tedavi şekli vardır. İnsülin tedavisi ve buna eşlik eden beslenme tedavisi ikisi birlikte uygulanmak durumundadır. İnsülin tedavisi, kesinlikle bebeğe zararlı değildir. Çünkü insülin plasentadan geçmez. Kan şekerini normale getirmek için gerekli bir ilaçtır. Uygun şartlarda, uygun dozlarda ve uygun şekilde uygulandığı takdirde, kan şekerleri iyi gittiği takdirde bebekte oluşabilecek komplikasyonları yani nörolojik ve kardiyovasküler komplikasyonları önler. Bebeğin sağlıklı olarak doğmasına yardımcı bir ilaçtır. Anne sağlığı için de çok önemlidir. Annenin tüm organlarını, kardiyovasküler sistemini, böbreğini, kalbini, gözünün haraplanmasını engelleyecek bir tedavi şeklidir. Buradaki tek amaç, annenin kan şekerini normal sınırlarda tutmaktır. Bunu hapla yapmamız söz konusu değildir. Gebelikte sadece insülin tedavisi vardır.