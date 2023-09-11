Gebe bir kadında şeker hastalığı tanısı ilk kez konulmuşsa, biz buna gestasyonel diyabet diyoruz. Buradaki hedefimiz kan şekerini gebe olmayan kişilerden çok daha farklı, dar sınırlarda ve aşağıda tutmak istiyoruz. Gestasyonel diyabeti olan gebe bir kadında açlık kan şekerlerinin 90 civarında olması gerekiyor. Tokluk kan şekerlerinin ise 140’ı geçmemesi gerekiyor. O nedenle biz gestasyonel diyabetik hastalarımıza çok daha fazla özen gösteriyoruz. Çünkü kan şekerini gebe olmayan kişilerle kıyasladığımız zaman çok daha aşağıda tutmak gerekiyor.