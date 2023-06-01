Getir’in yeni nesil iş platformu Getirİş, konum bazlı canlı harita özelliği ile iş, çalışan ve hizmet arayanları lokasyonlarına göre bir araya getiriyor. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren ve bir yıl içerisinde 2,2 milyon kullanıcıyla ulaşan platform, teknolojisi, iletişim imkanları ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla iş ve çalışan bulma sürecini hızlandırdı.

Getir’in iş, çalışan ve hizmet arayanları buluşturmak için hayata geçirdiği Getirİş, sadece bir yıl içerisinde 2,2 milyon kullanıcıya ve 500 binden fazla ilana ulaştı. Platform, kullanıcılarına sunduğu konum bazlı canlı harita teknolojisi ile, kullanımı kolay, hızlı ve etkili çözümler sunuyor.

“Yakındaki İş, Getirİş” sloganıyla hizmet veren platformun başarısının arkasında, platformun kullanım kolaylığı, konum temelli yenilikçiliği ve güvenlik yaklaşımı kadar, Getir’in teknolojisi ve geniş müşteri kitlesinin de olduğunu belirten Getirİş Direktörü İrem Namlısoy “İlk yılımızda platformumuzda ilan yayınlayan her iki işverenden biri, aradığı çalışanı Getirİş’ten buldu. Bunun yanı sıra, platform üzerinden iş bulan kullanıcıların yüzde 95’i de evlerine yakın yerlerde işe girdiler. Öte yandan, sadece iş ve aday bulmak için değil yeteneklerini işe dönüştürmek isteyen kullanıcılar için de bir platform olduğumuzu görmekten mutluyuz. Son bir yıl içerisinde, gelen başvuruların yüzde 15’i özel ders vermek ya da almak, çevirmenlik yapmak, hobilerini geliştirmek veya yaptığı el işlerini kazanca dönüştürmek isteyenlerden oluşuyor” dedi.

Platform hakkında şu bilgiler verildi:

En çok yeme-içme, kurye-şoför ve satış-pazarlama ilanı verildi

Hizmete başladığı ilk yılında 2,6 milyon başvurunun yapıldığı platform, temizlik görevlisinden muhasebe uzmanına, çağrı merkezi çalışanından boya ustasına, elektrikçiden yazılımcıya kadar çok geniş bir yelpazede iş, çalışan ve hizmet arayanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Platformun birinci yılında sırasıyla en çok yeme/içme, kurye/şöför, mağazacılık, satış/pazarlama ve ev işleri ilanları verilirken, iş arayanlar ise kurye/şöför, satış/pazarlama, yeme/içme, eğitim ve ofis işleri kategorilerindeki pozisyonlara başvurdu.

Son bir senede platformda açılan ilanlar arasında en çok başvuru alan ilan İzmir’den verilen mağaza elemanı ilanı oldu. İlan başına başvuru sayısının en çok olduğu şehirler ise Samsun, Eskişehir ve Adana olarak sıralandı.

Depremzedelerin istihdamına destek oluyor

6 Şubat depremleri sonrasında platform, Akut Vakfı, Habitat Derneği, İhtiyaç Haritası ve Kızılay’ın ‘Afet Yardım Gönüllüsü’ ihtiyaçlarına yönelik ilanlar yayınlayarak afet sonrası yardım çalışmalarına destek oldu. Depremzedelere yardım etmek isteyenleri ’Afet Yardım Gönüllüsü’ ilanları bölümünde sivil toplum kuruluşları ile buluşturdu. Öte yandan, platform depremzedelerin istihdamına yönelik ilanları önceliklendirerek belirgin olması için siyah kurdele ekliyor. Bu ilanlarla "Depremzede" olduğunu beyan eden kişilerin başvurularını eşleştirerek, büyük afet sonrasında hayatlarını kurmalarına yardımcı olmaya devam ediyor.

Harita temelli teknolojisi ile aynı mahalledeki işveren ve çalışan adaylarını buluşturuyor

Platform, konum bazlı canlı harita üzerinden birbirine yakın işveren ve çalışan adaylarının yanı sıra hizmet veren ve hizmet arayan kişileri bir araya getiriyor. Getirİş’i diğer platformlardan ayıran bir diğer özelliği ise, iş arayan kişilerin, aradıkları kriterlerin detaylarını profilleri üzerinden herkese açabilme seçeneğinin olması. Bu özellik sayesinde işverenler iş arayanlarla hızlıca iletişime geçip, iş arayanların profillerini ve verdikleri hizmet detaylarını kolayca görebiliyor.

Getirİş, iş arayanlar ve işverenlerin telefon ve e-postalarını paylaşmadan, güvenli bir şekilde görüntülü görüşmesine ve mesajlaşmasına imkân tanıyor. Getiriş platformu üzerinden iletişimde kalabilen iş arayan ve iş verenler arasında, günde ortalama 10 binden fazla mesajlaşma gerçekleşiyor.