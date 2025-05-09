Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 dönemine ait Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, sanayi üretimi Mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 oranında artış gösterdi.

Aylık bazda 3 ay sonra ilk kez pozitife döndü

TÜİK’in yayımladığı verilere göre, sanayi üretimi ocak ayında aylık bazda yüzde 2,5, şubat ayında ise yüzde 1,6 oranında gerilemişti.

Sanayinin alt sektörlerinde son durum

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yılı) incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 6,1 oranında yükseldi.

2025 yılı Mart ayında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 yükseldi. Öte yandan, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 3,5 oranında azaldı.