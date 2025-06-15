ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı son paylaşımda İran ile İsrail arasındaki çatışmaya dair yeni açıklamada bulundu.

"İran ve İsrail anlaşma yapacaklar"

Trump, İran ve İsrail’in bir anlaşma yapması gerektiğini ve sonunda anlaşacaklarını, tıpkı Hindistan ile Pakistan’ı uzlaştırdığı gibi bu süreçte de başarılı olunacağını ifade etti.

"Çok şey yapıyorum hiç takdir görmüyorum"

Trump, Sırbistan ve Kosova, Mısır ve Etiyopya örneklerini de vererek "Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama hiçbir şey için asla takdir görmüyorum, sorun değil, halk bunu anlıyor. ORTA DOĞU'YU YENİDEN MUHTEŞEM YAPIN!" ifadelerini kullandı.

İsrail-İran çatışması

13 Haziran’da İsrail, İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve üst düzey askeri yetkilileri hedef alan kapsamlı bir saldırı düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve bazı üst düzey yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca 78 sivilin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bunun üzerine İran, balistik füzelerle İsrail’e misillemede bulundu. İran’ın yanıt saldırılarında 13 sivil yaşamını yitirirken, 400’den fazla kişi de yaralandı.

İran, bu saldırının meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştiğini belirtirken, İsrail tarafı ise eğer İran saldırılarını durdurursa kendilerinin de operasyonları sonlandıracağını açıkladı.