Olay saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Hekim sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3. Katında meydana geldi. Murat Canbolat(58) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Hatice Canbolat(53) ile tartışmaya başladı. Cinnet getiren adam elindeki tabancayla eşini başından vurup öldürdü. Ailesi, öfkeli adamın elinden zorlukla tabancayı almaya çalıştı ama vazgeçiremediler. Adam kapıyı kilitleyip, tabancayı başına doğrultup ateş ederek canına kıydı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri kadın ve adamın ölümünü tespit etti. Olayı öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Kadın ve eşinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.



PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Kadının öldürülmeden saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Hatice Canbolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık oysa, burası bir tarla ekip biçip hasadımızı toplayıp gideceğiz."

Öldürülen kadın ve canına kıyan eşinin cenazeleri Mahmudiye mahallesindeki Urgancılar camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Kent Mezarlığına defnedildi.