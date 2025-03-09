SAKARYA (İGFA) - Trabzon’da Türkiye Büyükler Veteranlar Para-Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonası düzenlendi.

Müsabakaya Geyve’den Emirhan Uygun büyükler kategorisinde katılırken, final müsabakası için tatamiye çıkan sporcu, rakibine 8-6 yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Şampiyonası sonrasında 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde yapılan Büyükler Balkan Karate Şampiyonasına katılan Emirhan Takım, kumitede finale çıkarak Balkan 2’ncisi oldu.

Geyve Belediyesi Spor Koordinatörü ve Antrenör Memduh Sakarya, Emirhan'ın yaklaşık 13 sene önce başladığı karate sporuna çok emekler verdiğini belirtterek, "Türkiye dereceleri elde etti Milli Sporcu Oldu. 2025 yılında Geyve Akademi gençlik ve spor kulübümüze transferini gerçekleştirdik. Öncelikte transfer edilmesinde bizi destekleyen ve cesaretlendiren Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Yıldız’a teşekkürü bir borç bilirim. Emirhan Uygun’u elde ettiği bu güzel başarıdan ötürü tebrik ederim. Spora başladığı dönemde de çok iyi işler yapan Emirhan için o dönem kurduğumuz hayalleri yaşamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Sporcu Emirhan Uygun ve Antrenörü Memduh Sakarya, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız’ı ziyaretinde ikincilik kupasını takdim etti.