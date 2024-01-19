Ekonomik krizler nedeniyle şirketler kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Son olarak Almanya’nın ünlü giyim markası iflas etti. 12 mağazası kapanan firmanın yüzlerce çalışanı da işsiz kaldı.

12 MAĞAZASI KAPATILDI 400 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Almanya’da 50 yıldır faaliyet gösteren erkek mağazası Wormland, küresel ekonomik krizin etkisiyle kapandı. Şirket, 10 farklı şehirdeki 12 mağazasını kapatarak, 400 çalışanını işten çıkardı.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

5 gün önce Hannover’deki İflas Mahkemesi’ne başvuran Wormland Şirketin yönetimi, iflasın nedenlerini şöyle açıkladı:

“Enflasyonun yükselmesi, tüketicilerin alım gücünü azalttı ve bu da Wormland’ın satışlarını düşürdü. Kira, enerji, lojistik ve personel giderlerinin artması, Wormland’ın maliyetlerini yükseltti ve bu da şirketin iflas etmesine neden oldu.”