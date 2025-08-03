Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin takibine takılan çalıntı otomobil, kovalamaca esnasında sürücü geri geri kaçmaya çalışırken kaza yaptı. 2 kişinin yaralandığı kazada, çalıntı aracın içinden balık istifi 9 yabancı uyruklu şahıs çıktı.

İstanbul’dan Çorlu’ya gelen bir otomobilin çalıntı kaydı olduğu bilgisi üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı takibe aldı. Ağır Bakım ışıklar mevkiinde önü kesilen otomobil, geri geri kaçmaya çalışırken başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, çalıntı otomobilden balık istifi halde yabancı uyruklu 9 kişi çıktı. 2 göçmen kaçakçısı ve 7 düzensiz göçmen polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kovalamaca sırasında bir polis otosunda da maddi hasar meydana geldi.