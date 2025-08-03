Edinilen bilgiye göre Yenice Mahallesi Dr. Halilbey Caddesi numara 64 adresinde apartmanın 3. katındaki dairede tek başına yaşayan İhsan Özdil'den (75) bir süredir haber alamayan komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla balkondan girerek kapıyı açtı. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi. Savcı incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.