Göğüs ağrısı denildiğinde akla ilk olarak kalp krizi gelse de bu şikâyetin altında farklı ve ciddi sağlık sorunları da yatabiliyor. Özellikle aort hastalıkları, kalp kriziyle benzer belirtiler gösterebildiği için dikkat gerektiriyor. Liv Hospital Ulus Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halil Hüzmeli, ani başlayan ve özellikle göğüs ile sırta yayılan şiddetli ağrıların hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

"Ani başlayan, çok şiddetli ve göğüsten sırta yayılan ağrı alarm kabul edilmeli"

Aort, kalpten çıkan ve vücudun tamamına kan taşıyan en büyük atardamar olarak hayati bir görev üstleniyor. Aort duvarında meydana gelen genişleme yani anevrizma, uzun süre herhangi bir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Ancak aort duvarında yırtılma meydana gelmesiyle ortaya çıkan aort diseksiyonu, hayatı tehdit eden acil bir tabloya dönüşebiliyor. Op. Dr. Halil Hüzmeli, "Aort hastalıklarında özellikle ani başlayan, daha önce yaşanmamış kadar şiddetli göğüs veya sırt ağrısı önemli bir uyarıdır. Ağrının sırta, karın bölgesine veya başka bölgelere yayılması da dikkate alınmalıdır. Böyle bir durumda kişinin vakit kaybetmeden acil değerlendirmeye alınması gerekir" dedi.

Aort hastalıkları her zaman belirti vermeyebilir

Aort anevrizmalarının önemli bir bölümünün herhangi bir şikâyete neden olmadan ilerleyebildiğini belirten Op. Dr. Hüzmeli, bazı hastalarda göğüs veya sırtta baskı, ağrı, nefes darlığı ya da yutma güçlüğü gibi belirtilerin görülebileceğini ifade etti. Anevrizmanın büyüklüğü, bulunduğu bölge ve büyüme hızı tedavi yaklaşımının belirlenmesinde önem taşıyor. Bu nedenle özellikle risk faktörleri bulunan kişilerin doktor değerlendirmelerini ihmal etmemesi gerekiyor.

Aort diseksiyonunda erken müdahale hayati önem taşıyor

Aort diseksiyonunda aort duvarının iç tabakasında oluşan yırtık, kanın damar duvarı katmanları arasına ilerlemesine neden oluyor. Bu durum aortun farklı bölgelerinde kan akımının bozulmasına ve hayati organların etkilenmesine yol açabiliyor. Op. Dr. Halil Hüzmeli, "Aort diseksiyonu şüphesinde tanının hızlı konulması ve hastanın uygun tedavi merkezine yönlendirilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle kalpten çıkan aortun etkilendiği durumlarda cerrahi tedavi gündeme gelebiliyor. Burada zaman kaybetmeden doğru değerlendirme yapılması hastanın yaşam şansını doğrudan etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Göğüs ağrısı ihmal edilmemeli

Göğüs ağrısının nedeninin yalnızca belirtilere bakılarak belirlenemeyeceğini vurgulayan Op. Dr. Hüzmeli, kalp krizi, aort hastalıkları ve diğer acil durumların birbirinden ayrılması için tıbbi değerlendirme gerektiğini belirtti. Özellikle aniden başlayan çok şiddetli göğüs veya sırt ağrısı, bayılma, nefes darlığı, soğuk terleme ya da ciddi halsizlik gibi belirtiler eşlik ediyorsa acil sağlık hizmetlerine başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

"Göğüs ağrısını kendi kendine yorumlamak yerine, özellikle ani ve şiddetli ağrılarda nedenin hızlı şekilde ortaya konulması gerekir. Aort hastalıklarında erken tanı ve doğru zamanda uygulanan tedavi, hayati sonuçların önlenmesinde kritik rol oynar" dedi.