Gökçeada ilçesinde Orman Haftası nedeniyle Kuzulimanı'nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğine Kaymakam Osman Acar, ilgili kurum amirleri ve görevli personel katıldı. Program çerçevesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan Kaymakam Osman Acar, ormanların ekolojik denge açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, 'Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan en değerli emanetlerden biridir. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir Gökçeada için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Fidan dikimiyle doğaya nefes olan etkinlik, çevre bilincinin güçlendirilmesi ve yeşil bir gelecek hedefinin pekiştirilmesi açısından anlamlı bir farkındalık oluşturdu. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.