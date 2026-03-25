Kaza saat 14.00 sıralarında Esentepe mahallesi İstaş sokak ile Karanfil caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

İstaş sokaktan çıkan sürücü Gülsüm A.(35) yönetimindeki 16 AVZ 464 plakalı otomobil, Karanfil caddesinde seyir halinde olan sürücü Murselin M.(52) yönetimindeki 16 BHK 908 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 AVZ 464 plakalı otomobildeki yolcular Suna P.(46), Sıdıka A.(70) ve 10 yaşındaki Asmin A. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.