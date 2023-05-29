Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen ünlü isimlere sübliminal mesaj göndererek ‘Tİ’ye aldı.

Osman Gökçek twitter hesabından yaptığı renkli paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Babası Melih Gökçek’in izinden giden Osman Gökçek’in hedefinde bu kez Ünlü sanatçılar Tarkan ve Gökhan Özoğuz, komedyen Cem Yılmaz ve Babala Tv Program yapıcısı Oğuzhan Uğur vardı.

Kılıçdaroğluna açık destek veren bu isimlerin Rabia işaretli maketlerini yaptıran Gökçek, paylaşımında , “Ankara AK Parti İl Başkanlığımıza gelerek coşkumuza ortak olan Tarkan, Oğuzhan Uğur, Gökhan Özoğuz ve Cem Yılmaz’a teşekkür ederim” dedi.