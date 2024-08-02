Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. tarafından Gökçetepe Köyü’nde 10 Kasım 2023 tarihinde yapılması planlanan ancak ertelenen RES ve Elektrik Depolama Tesisi projesinin Halkın Bilgilendirilmesi ve Katılımı Toplantısı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Köy kahvesindeki toplantıya Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, Keşan Kent Konseyi Çevre ve Ekoloji Meclis Başkanı Cevdet Karagöz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, firma temsilcileri ile köy halkı katıldı.

İTİRAZ DİLEKÇELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Bilgilendirme toplantısında Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, köy halkı adına bir açıklama yaparak, projenin Gökçetepe ve çevre köylerdeki tarım ve orman arazilerine zarar vereceğini ve göç yolundaki kuş popülasyonunu olumsuz etkileyeceğini belirterek, projeye karşı olduklarını söyledi.

Keşan Kent Konseyi Kent ve Ekoloji Meclis Başkanı Cevdet Karagöz de köylülerden topladığı 50 itiraz dilekçesini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

KARAGÖZ: “BU PROJELER KESİNLİKLE TRAKYA’YA YAPILMAMALI”

Cevdet Karagöz, toplantıda yaptığı konuşmada, Trakya’nın tarım ve orman açısından çok değerli olduğunu belirterek; “Bu tip RES ve HES gibi projeler, Trakya’nın hiç bir yerinde olmamalıdır. Trakya’nın orman ve tarım arazileri ülkemizin en değerli, en verimli alanlarıdır. Bu projeler hem toprağa, hem de canlı yaşamına zarar veriyor. Özellikle arıcılık da bu projeler yüzünden büyük tehlike yaşıyor. Bu projelerin tarıma elverişsiz, ormanı olmayan atıl ve uzak bölgelere yapılması gerekiyor” dedi.

Köy halkı da bu projeyi köylerinde istemediklerini ve tarım arazilerini kaybetmek istemediklerini belirterek, projeye itiraz ettiklerini bildirdiler.