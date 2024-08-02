Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia için geri sayım başladı. General Tire lastikleri, Özel GT Kupası ile TransAnatolia heyecanına ikinci kez ortak olacak.

Dünyanın en iddialı rally raid yarışlarından biri kabul edilen TransAnatolia, 14. yılında, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin’de başlayıp Van’da son bulacak. Bu heyecanlı maceranın lastik sponsorluğunu bu yıl da Continental markalarından General Tire üstlendi. TransAnatolia Raid kategorisinde bu lastikli araçlarla yarışan yarışmacılar Özel GT Kupası’nı kazanma şansı yakalayacak.

Yarışçılara çamurlu, kumlu, taşlı yollarda yol tutuş performansıyla öne çıkan Grabber AT3 ve Grabber X3 lastikleriyle eşlik edecek.

Grabber X3, çamurlu araziye uygunluğuyla öne çıkarken, üstün arazi performansını şehir içi performansıyla birleştiriyor. TransAnatolia süresince kullanılacak Grabber AT3 ise; arazi becerilerini güvenilir kara yolu kullanımı ile birleştirirken SUV, pikap ve arazi aracı sürücülerinin ihtiyaçlarına cevap verecek.