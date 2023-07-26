TFF 3. Ligde mücadele edecek olan Kafkasspor, daha önce birçok profesyonel kulüpte forma giyen Çankaya FK’nın golcü ismi Yıldıray Koçal’la anlaştı.

Geçtiğimiz yıl Çankaya FK’da oynadığı 29 maçta 13 gole imza atan ve 2427 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı golcüsü, Kafkasspor’u seçti. Kariyerinde gol krallığı da bulunan 32 yaşındaki Yıldıray Koçal, Keçiörengücü, Nevşehir Belediye, Çankaya FK, Modafen FK, Menemen FK, Başkent Şafakspor, Altınordu, Pendikspor, Bucaspor ve Ankaraspor formaları giydi. Tecrübeli oyuncu 2021 – 2022 sezonunda Nevşehir Belediye formasıyla gol kralı oldu.

Kafkaspor transferi sosyal medya hesabından yaptığı video ile paylaştı.