Gölcük Evlilik Fuarı, 3 gün boyunca çiftlere düğün hizmetlerinde yüzde 30'a varan indirim fırsatları, defileler, pyro showlar ve evlilik danışmanıyla sohbet etkinliği sunacak.

Gölcük Belediyesi, yeni evlenecek çiftlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlenecek fuara ev sahipliği yapacak. Evlilik hazırlığındaki çiftler için büyük fırsatlar sunan Gölcük Evlilik Fuarı, 2-3-4 Ocak 2026 tarihlerinde Gölcük Kongre Sarayı'nda gerçekleşecek. Gölcük Düğün Hizmetleri ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenecek, 3 gün sürecek olan etkinlik, evlilik sektörünün tüm bileşenlerini tek bir çatı altında toplayacak.

Çiftlere yüzde 30'a varan indirim avantajı

Çiftler, fuar süresince düğün mekanları, gelinlik firmaları, organizasyon şirketleri, düğün fotoğrafçıları, make up stantları ve dans ekipleri gibi birçok farklı alanda hizmet veren firmalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı bulacak. Ayrıca fuarda sektörün görsel şölenlerini sunan pyro showlar ve defileler de yer alacak. Evlilik maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen çiftler için fuar, cazip indirimler sunacak. Katılımcı firmalar, fuara özel olarak sundukları kampanyalarla çiftlere yüzde 30'a varan indirim avantajı sağlayacak.

Evlilik danışmanıyla sohbet etkinliği

Fuar programı, bilgilendirici ve eğlenceli etkinliklerle de zenginleştirildi. 3 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da evlilik hazırlığı sürecindeki çiftlere yönelik evlilik danışmanıyla sohbet etkinliği düzenlenecek. Fuarın kapanış günü olan 4 Ocak Pazar akşamı ise saat 20.00'de sevilen sanatçı Serkan Çevik bir konser vererek katılımcılara müzik dolu bir gece yaşatacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; evlilik hazırlığı yapan tüm çiftleri, aradıkları her şeyi bir arada bulabilecekleri ve avantajlı fiyatlarla hizmet alabilecekleri Gölcük Evlilik Fuarı'na davet etti.