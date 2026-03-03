Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, küresel ve bölgesel düzeyde kritik bir süreçten geçildiğine dikkat çekti. Mevcut uluslararası düzenin çözüldüğünü ve yerine nasıl bir yapının kurulacağının henüz netleşmediğini ifade eden Erdoğan, dünyanın belirsizlik ve kaos riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye’nin, dost ve komşu ülkelerin istikrarını tehdit eden gelişmeler karşısında kayıtsız kalmadığını vurgulayan Erdoğan, ülkenin barışın, huzurun, istikrarın ve dayanışma temelinde iş birliğinin yanında yer aldığını dile getirdi.

"DÜNYA KAOTİK BİR DÖNEME SÜRÜKLENİYOR"

Sadece bölgemiz değil, sadece içinde bulunduğumuz coğrafya değil topyekün tüm coğrafyamız kritik günlerden geçiyor. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya sistemi çatır çatır çatırdıyor, temelinden sarsılıyor. Küresel bir eksen kayması var. Eski düzen yıkıldı, yerine ne geleceği belirsiz. Dünya kaotik bir döneme sürükleniyor.

"HAYDUTLUĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Öldürmenin, katletmenin, haydutluğun, soykırımın ve soykırımcıların değil, hakkın, hakikatin, nerede olursa olsun insanı yaşatmanın tarafındayız. Birleşmiş Milletler sisteminin sembolize ettiği prensipler, bizzat bu sistemin kurucuları tarafından acıkınca yenilen putlara dönüştürülmüş durumda.

Biz bölgemizi ve insanlığı ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz, huzurun ve istikrarın, evrensel değerlerin, adaletin ve kalkınmanın tarafındayız. Füzeler havada uçuşurken 86 milyonun tek bir ferdinin kılına zarar gelmemesi için dikkatli fakat haksızlıklar karşısında da dirayetli olmaya devam edeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmek isteyenler olacaktır. Bunlara aldırmayacağız.Doğru bildiğimiz yolda cesur adımlarla ilerleyeceğiz. Bu fırsatı, bu imkanı heba etmeyecek, heba edilmesine izin vermeyeceğiz.