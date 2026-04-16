Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın ve Aile Birimi tarafından organize edilen 'Psikolojik Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı Hizmeti' resmen başladı. Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında başlatılan hizmetle, aile kurumunun korunması, bireyler arasındaki iletişimin sağlıklı hale getirilmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Uzmanlar tarafından sunulacak hizmetin; koruyucu, önleyici ve rehberlik edici bir yapıda sürdürülebilir olması amaçlanıyor.

Görüşmeler randevu sistemiyle ve ücretsiz yapılacak

Danışmanlık görüşmeleri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi bünyesinde oluşturulan özel alanda gerçekleştirilecek. Randevu sistemiyle çalışacak olan birimden tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki danışmanlık birimine bizzat başvurabileceği ya da '0 262 412 27 56' numaralı hat üzerinden detaylı bilgi alarak kayıt oluşturabileceği bildirildi.