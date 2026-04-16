Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, köy camisinde yürütülen restorasyon ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyarak eksiklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verildi. Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Recep Kuş da Kaymakam Kara'ya eşlik etti. Yapılan çalışmaların caminin ihtiyaçlarının karşılanması ve ibadete daha elverişli hale getirilmesi amacıyla sürdürüldüğü öğrenildi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, 'Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz' dedi.