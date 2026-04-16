Casper tarafından yapılan açıklamada, hafiflik, uzun pil ömrü ve kesintisiz performansın; günün farklı anlarında ve farklı ortamlarda çalışan kullanıcılar için en kritik kriterler arasında yer aldığı, taşınabilir cihazlara olan talebin ise hızla arttığı ifade edildi.

Ayrıca, çalışma hayatının mekândan bağımsız hale gelmesinin teknolojiye yönelik beklentileri yeniden şekillendirdiği belirtilerek, kullanıcıların gün boyu rahat taşınabilen ve uzun süre şarj gerektirmeden çalışabilen cihazlara ihtiyaç duyduğu aktarıldı. Bu dönüşümün laptop tercihlerini doğrudan etkilediği, taşınabilirliğin günümüzün en önemli teknoloji trendlerinden biri haline geldiği kaydedildi.

"Hibrit çalışma ve dijital göçebe trendi yükseliyor"

Marka açıklamasında hibrit çalışma modelinin kullanıcıların gün içerisinde farklı lokasyonlarda üretken olmasını gerektirdiği belirtilerek, bu durumun laptopları sabit masaüstü deneyiminden çıkararak mobil bir çalışma aracına dönüştürdüğü ifade edildi.

Dijital göçebe yaşam tarzını benimseyen kullanıcıların da hafif, dayanıklı ve uzun pil ömrüne sahip cihazları tercih ettiğinin vurgulandığı açıklamada, gün boyu hareket halinde olan kullanıcılar için cihazın ağırlığı ve taşınabilirliğinin performans kadar kritik rol oynadığına dikkat çekildi.

"Pil ömrü kullanıcı deneyimini belirliyor"

Laptopların hafif olmasının günlük kullanım konforunu doğrudan etkilediği belirtilerek, 1-1,5 kilogram aralığındaki cihazların çanta yükünü azalttığı ve uzun pil ömrü sayesinde kesintisiz çalışma imkânı sunduğu kaydedildi. Özellikle priz erişiminin sınırlı olduğu ortamlarda güçlü batarya performansının kullanıcıların üretkenliğini korumasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Nirvana serisi öne çıkarıldı

Casper, Nirvana laptop serisiyle hibrit çalışma ve mobil yaşamın ihtiyaçlarına yanıt verdiğini duyurdu. Açıklamada, seride yer alan modellerin yaklaşık 1,6 kilogram ağırlık ve 19 milimetre inceliğindeki tasarımlarıyla gün boyu kolay taşınabilirlik sunduğu belirtildi.

Nirvana serisinin performans ve batarya özellikleriyle de öne çıktığı aktarılan açıklamada, yeni nesil Intel ve AMD işlemciler, yüksek RAM ve SSD seçenekleriyle desteklenen cihazların çoklu görevlerde akıcı bir deneyim sağladığı ifade edildi. 13 saate varan pil ömrü sayesinde gün boyu kesintisiz kullanım imkânı sunulduğu kaydedildi.

Ayrıca Wi-Fi 6 bağlantı teknolojisi, 180 derece açılabilen ekran yapısı ve ince çerçeveli tasarım gibi özelliklerin, Nirvana serisini hem iş hem de günlük kullanım için esnek ve verimli bir çözüm haline getirdiği, kullanıcıların nerede olursa olsun benzer performans ve konforu deneyimleyebildiği belirtildi.

Kaynak: İHA