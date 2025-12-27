Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde G.Ö. isimli şahsa ait ikamette arama gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, gecikmesinde sakınca bulunan hâl kapsamında yapılan aramada; 1 adet Browning ibareli tabanca, 919 mm çapında dolu tabanca fişeği, 7 adet dolu av fişeği kartuşu ile 5 kutu içerisinde toplam 240 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak G.Ö. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı, şüphelinin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Ele geçirilen suç unsurları muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.