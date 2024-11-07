Balıkesir’in Gönen ilçesinde geleneksel hale gelen Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 12. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 7-10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen fuarda, tarım ve hayvancılık sektöründeki en yeni teknolojiler ve modern yöntemler sergilenecek.

Çiftçiler, üreticiler ve tarımsal teknoloji firmaları için önemli bir buluşma noktası olan Gönen Fuarı, sektördeki yeniliklerin tanıtılmasına ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Fuarda tarım makineleri, yem, gübre ve otomotiv sektörüne dair ürünleri tanıtan çok sayıda stant yer alırken, sektör profesyonelleri çeşitli seminer ve panellerde bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Bu yıl fuarda sürdürülebilir tarım teknikleri ve modern hayvancılık yöntemleri üzerine düzenlenen eğitimlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Ayrıca, geleneksel hale gelen yemek yarışması da bu yıl fuarda yer alacak; yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüller verilecek.

Fuarın açılışına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, Gönen Jandarma Komutanı Ethem Gökboğa ve Gönen İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek gibi protokol üyeleri katıldı.

Fuar Ziyaret Saatleri: 10:00 - 22:00

12. Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, tarım ve hayvancılık sektörünün profesyonellerini ve meraklılarını bir araya getirerek, katılımcılara yeni ürün ve hizmetleri yakından inceleme ve faaliyetlerini geliştirme fırsatı sunuyor. Fuarın, bölge tarımı ve hayvancılığına katkı sağlaması hedefleniyor.