Et fiyatlarının düşmesi için yapılması gerekenin süt fiyatlarını artırmak olduğunu belirten Solakoğlu, et fiyatlarının ithalat nedeniyle yatay seviyelerde tutulduğunu ifade etti. İthalatın yapılmaması durumunda et fiyatlarının bir gecede iki katına çıkacağını da sözlerine ekleyen Sencer Solakoğlu, süt fiyatlarının maliyetlerin altında belirlenmeye devam etmesiyle et fiyatlarında düşüş olmayacağına vurgu yaptı.

ÇİFTÇİLER FAİZDEN KAZANIYOR, ÜRETİM GERİLİYOR

Solakoğlu, çiftçilerin et fiyatlarının yanı sıra süt fiyatlarında da sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Çiğ süt fiyatlarının enflasyon baskısı nedeniyle yeterince artmaması, yaş ortalaması yüksek olan sektörde üreticiyi hayvanlarını kesmeye yönlendiriyor. Artık 60 yaşlarına gelen çiftçilerin, zarar etmek yerine ineklerini keserek faiz geliriyle geçinmeye çalıştıklarını belirten Solakoğlu, bu durumun hayvancılığı zayıflattığını vurguladı.

"ÇİĞ SÜT FİYATLARI MALİYET ALTINA İNMEYECEK ŞEKİLDE ARTIRILMALI"

Piyasa koşulları altında süt üreticilerinin kazancının maliyetin altına düştüğünü belirten Solakoğlu, süt fiyatlarının artırılmamasının enflasyona dayandırıldığını ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Küresel piyasalarda mısır, soya gibi yem maliyetlerinin arttığını söyleyen Sence Solakoğlu, çiğ süt fiyatlarının girdi fiyat endekslerine göre güncellenmesi gerektiğini savundu.

ET FİYATLARI BİR GECEDE İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Et ve süt sektöründeki üreticilerin zor durumda olduğunu ve piyasanın kaldırmayacağını belirtilerek yükseltilmeyen çiğ süt fiyatlarının süt sanayicilerinin yüksek kar marjına ise destek sağladığını söyleyen Solakoğlu, "Süt tarafında kırmızı alarm çalıyor" diyerek, ithalat yapılmazsa bir gecede et fiyatlarının iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİNİN YAYINLADIĞI ET FİYATLARIEGE BÖLGESİ

Dana Karkas Et: 316,67 TL

Kuzu Karkas Et: 331,67 TL

AKDENİZ BÖLGESİ

Dana Karkas Et: 320,75 TL

Kuzu Karkas Et: 350,51 TL

MARMARA BÖLGESİ

Dana Karkas Et: 326,17 TL

Kuzu Karkas Et: 388,92 TL

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Dana Karkas Et: 321,91 TL

Kuzu Karkas Et: 372,65 TL

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Dana Karkas Et: 326,00 TL

Kuzu Karkas Et: 357,04 TL

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Dana Karkas Et: 313,75 TL

Kuzu Karkas Et: 353,80 TL

KARADENİZ BÖLGESİ

Dana Karkas Et: 337,50 TL

Kuzu Karkas Et: 398,40 TL

ORTALAMA KARKAS ET FİYATLARI (TÜRKİYE GENELİ)

Dana Karkas Et: 323,25 TL

Kuzu Karkas Et: 364,86 TL