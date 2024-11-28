Balıkesir’in Gönen-Yenice Barajında son yağışlarla birlikte su seviyesi önemli ölçüde artış gösterdi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, barajdaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine ulaştı. Bu artış, bölgedeki su ihtiyacının yaz aylarına kadar karşılanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, son haftalarda etkili olan yağışların barajdaki su miktarını artırdığını ve bölgenin tarımsal sulama başta olmak üzere içme suyu ihtiyacını rahatlatacağını ifade etti. Bununla birlikte, vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaya devam etmeleri gerektiği de vurgulandı.

Gönen ve çevresinde faaliyet gösteren çiftçiler, barajın su seviyesindeki artışın ekim ve sulama planlarını olumlu etkilediğini belirtti. Ancak uzmanlar, kuraklık riskine karşı uzun vadeli su yönetimi stratejilerinin önemini hatırlatmaya devam ediyor.

Bölgedeki meteorolojik tahminlere göre, önümüzdeki haftalarda da yer yer yağışlar bekleniyor. Bu durum, barajdaki doluluk oranının daha da artabileceği yönünde umut veriyor.