İYİ Parti'deki istifalar sürerken, Aydoğdu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını kamuoyuyla paylaştı.

"Hizmet Odaklı Çalışacağım"

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir zafer kazandıklarını hatırlatan Aydoğdu, siyaset yerine hizmet odaklı bir anlayışla ilçeye daha iyi hizmet sunmayı hedeflediğini belirtti. “Yakakent’imizin gelişimi için birleşimci bir siyaset anlayışının daha faydalı olacağına inanıyorum” diyen Aydoğdu, halkla olan güçlü bağını koruyarak görevini sürdüreceğini ifade etti.

Aldığı bu kararın, halktan gelen geri bildirimler ve istişareler sonucunda şekillendiğini vurgulayan Aydoğdu, "Hemşehrilerimle kurduğum gönül bağını her zaman sürdüreceğim. Yakakent’imizin ihtiyaçlarını öncelik alarak, bağımsız bir şekilde çalışmaya devam edeceğim" dedi.