Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları bir kez daha yurtdışı turnuvasından altın madalya ile dönmeyi başardı. Bulgaristan’da düzenlenen Wushu Kung fu Balkan Şampiyonası’nda yarışan Sultangazi Belediye Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Cavit Elikara 60 kg büyükler sanda kategorisinde birinci oldu. 19 yaşındaki Rüveyda Yıldız ise taolu branşında iki ayrı kategoride birinci olarak altın madalyanın sahibi olmayı başardı. Sultangazili sporcular Balkan Şampiyonası’ndan Türkiye’ye 3 madalyayla dönmüş oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gençlerimiz bizim göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Kısa sürede bizim sporda kat ettiğimiz başarı gençlerimize olan inancımızı daha da artırıyor. Pırıl pırıl gençlerimiz sadece bizi değil ülkemizi de yurtdışında en iyi şekilde temsil ediyor. Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda bizlere büyük mutluluk yaşatan ve Cavit Elikara ve Rüveyda Yıldız’ı gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın daha güzel başarılara imza atacağından şüphem yok. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA