Gaziosmanpaşa’da bir kafede öğretmen ve velilerin, "birer kahve içip uzun süre oturdukları" iddiasıyla mekandan çıkarılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede büyük tepkiye neden olurken, olay ulusal basında da yer buldu. Yaşanan üzücü gelişmenin ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz harekete geçti. Karadeniz, öğretmen ile işletme sahibini belediyede bir araya getirerek karşılıklı diyalog ortamı sağladı. Görüşmede taraflar yaşananları sağduyu çerçevesinde değerlendirerek anlayış gösterdi ve konu tatlıya bağlandı.

"Her iki tarafa da gösterdikleri karşılıklı anlayış ve nezaket dolayısıyla teşekkür ediyorum"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, konunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçemizde bir kafede işletme sahibi ile bir öğretmenimiz arasında yaşanan üzücü tartışmanın ardından tarafları bir araya getirerek diyalogla süreci çözüme kavuşturduk. Her iki tarafa da gösterdikleri karşılıklı anlayış ve nezaket dolayısıyla teşekkür ediyorum. Gaziosmanpaşa’mızda benzer olayların yaşanmaması için hoşgörüyü ve toplumsal dayanışmayı her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz" dedi.