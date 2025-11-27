

Yenişehir Belediyesi, uzun yıllardır atıl durumda bulunan Süleymaniye Mahallesi’ndeki düğün salonunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Yenileme projesi kapsamında çökmüş durumda bulunan zemin güçlendirilirken, yapının iç ve dış cephe tamirleri ile boya işlemleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor. Mevcut tuvaletler tamamen yenileniyor. Bunun yanı sıra alanda yapılacak çevre düzenlemesiyle, mahalleye yakışır, estetik ve kullanışlı bir sosyal alan oluşturulması hedefleniyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Süleymaniye Mahallesi’nin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu bu alanın kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti. Başkan Ercan Özel, "Hemşehrilerimizin özel günlerini keyifle ve güvenle kutlayabilecekleri bir mekân oluşturuyoruz. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: BÜLTEN