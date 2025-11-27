Öğrencilere sağlıklı tabak modeli, gıda okuryazarlığı ve obezite farkındalığı eğitimi verilirken, yetişkinler için de koruyucu sağlık ve beslenme seminerleri düzenleniyor. Belediye ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliğinde de halkı bilinçlendirdi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Sağlıklı bir toplum için tüm vatandaşlarımızla buluşmayı sürdüreceğiz" diyerek projelerin önemine dikkat çekti.

Karacabey Belediyesi, vatandaşların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması için ücretsiz beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetini sürdürüyor. Karacabey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Özge Gündoğan, bireylere kişiye özel diyet programları sunarken, okullarda ve çeşitli sağlık etkinliklerinde farkındalık eğitimleriyle geniş kitlelere ulaşıyor.

Belediye hizmet masalarından yapılan başvurularla oluşturulan randevular kapsamında danışanlar, düzenli aralıklarla kontrol seanslarına katılıyor. Randevularda vücut analizleri yapılırken, son altı ay içindeki kan tahlil sonuçları da inceleniyor. Yanı sıra besin tüketim kayıtları ve anamnez değerlendirmeleri dikkate alınarak kişiye özel diyet listeleri hazırlanıyor.

Ayrıca Diyetisyen Özge Gündoğan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün "Sağlıklı Beslenme Yolculuğum" projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitimler veriyor. Öğrenciler; sağlıklı tabak modeli, beslenme çantası hazırlama, önlenebilir hastalıklar, gıda okuryazarlığı, çocuk ve adölesan beslenmesi, obezite, gıda zehirlenmelerinden korunma ve fast-food tüketiminin zararları hakkında bilgilendiriliyor. Eğitim-öğretim dönemi boyunca Karacabey’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda sağlıklı beslenme farkındalığının artırılmaya devam edileceği bildirildi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte de önemli bir rol üstlendi. Diyetisyen Özge Gündoğan, "Meme Kanseri ve Beslenme" konulu sunum yaparken, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Sümeyye Çam da erken teşhis, korunma yöntemleri ve ücretsiz tarama testleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karacabey Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Sadece tedavi edici değil, koruyucu sağlık hizmetlerine de büyük önem veriyor; vatandaşlarımızın bilinçli beslenme alışkanlıkları kazanmaları için farkındalık projelerimizi sürekli artırıyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler, seminerler ve etkinliklerle, hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerin sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı bir toplumun, mutlu bireylerden oluştuğuna inanıyoruz ve yürüttüğümüz tüm çalışmalarda Karacabey’in her köşesindeki vatandaşlarımızla buluşmayı, onlara destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.