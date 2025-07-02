Edinilen bilgiye göre, bölgede hurda sera demirlerinin kesimi sırasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangına Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri ve Bandırma Aksakal Müfrezesi ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın sonrası yapılan incelemede, sulama alanı içerisindeki boruların alevlerden etkilendiği tespit edildi. Olayla ilgili gerekli tutanaklar düzenlendi. Yetkililer, kırsal alanlarda yapılan kesim ve kaynak işlemlerinde dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.