Öğrenciler bilgisayar ve tabletleri araştırma yapmak, ödev ve sunum hazırlamak, çevrim içi derslere katılmak, proje geliştirmek ve içerik üretmek gibi farklı amaçlarla kullanıyor. Gün içerisinde taşınan cihazlarda hafiflik ve pil süresi önem kazanırken, tasarım, yazılım ve mühendislik uygulamalarında işlemci gücü, ekran özellikleri ve grafik performansı önem taşıyor.



"Her kullanım senaryosu farklı teknik ihtiyaçları beraberinde getiriyor"

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, öğrencilerin teknoloji ihtiyaçlarının eğitim alanına ve kullanım biçimine göre farklılaştığını belirterek "Öğrenciler için doğru teknoloji seçiminin tek bir teknik özellik üzerinden yapılması artık mümkün değil. Araştırma ve sunum hazırlamadan tasarım, mühendislik ve içerik üretimine kadar her kullanım senaryosu farklı teknik ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Casper PAD, Nirvana ve Excalibur serilerimizle farklı öğrenci profillerinin ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunuyoruz. Ürün portföyümüzü de öğrencilerin değişen eğitim ve çalışma ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeyi sürdürüyoruz" dedi.





Çizim ve görsel çalışmalar için Casper PAD H10 serisi

Çizim ve tasarım uygulamalarını kullanan veya görsel içeriklerle çalışan öğrenciler için Casper PAD H10 ve Casper PAD H10 Pro modellerinde 12,6 inç OLED ekran, aktif kalem ve klavye desteği bulunuyor. MPP 2.0 destekli aktif kalem, not alma, çizim ve belgeler üzerinde çalışmaya imkân sağlıyor. 580 gram ağırlığa ve 6,47 milimetre inceliğe sahip cihazların gün içerisinde taşınabilir kullanımına yönelik özellikleri bulunuyor. Casper PAD H10 Pro modelinde klavyeli kılıf da pakete dahil olarak sunuluyor.



Geniş ekran ve donanım seçenekleri

Ders materyalleriyle çalışma, sunum hazırlama, not alma ve görsel proje çalışmalarında geniş ekran kullanmak isteyen öğrenciler için Casper PAD Z10 Pro modelinde 14,2 inç 2.8K OLED ekran, klavye ve kalem desteği yer alıyor. 12 GB RAM bulunan cihazda aynı anda birden fazla uygulamanın kullanılmasına yönelik donanım bulunurken, Magic Keyboard ve Aktif Kalem de kutu içeriğinde yer alıyor.





Araştırma ve yapay zeka destekli çalışmalar

Araştırma, rapor ve sunum hazırlama ile çevrim içi derslere katılım gibi kullanım alanları için Casper Nirvana S100 AI modelinde Intel Core Ultra 7 AI işlemcisi ve NPU yapısı bulunuyor. Cihazda yer alan Copilot tuşu üzerinden bilgi toplama, özet çıkarma ve ilk taslakları hazırlama gibi çalışmalarda yapay zeka araçlarına erişilebiliyor. 1,8 kilogram ağırlığındaki cihazın 8 saate kadar pil ömrü bulunuyor.



Mühendislik, tasarım ve yoğun proje çalışmaları

Mühendislik yazılımları, 3D modelleme, video düzenleme ve grafik tasarım gibi yüksek işlem gücü gerektiren çalışmalar için Excalibur G915 modelinde NVIDIA GeForce RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve iki M.2 NVMe SSD desteğiyle farklı donanım yapılandırmalarına imkân sağlıyor. 16 inç ekrana sahip modelde 165 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 sRGB renk kapsamı bulunuyor.



Doğru cihaz seçiminde kullanım amacı belirleyici

Öğrencilerin bilgisayar veya tablet seçerken cihazı hangi amaçlarla kullanacağını belirlemesi gerekiyor. Kullanılacak programların donanım ihtiyaçları, cihazın taşınabilirliği ve ekran özellikleri seçimde öne çıkan üç temel kriteri oluşturuyor. Bu kriterlerin öğrencinin eğitim alanı ve günlük çalışma düzeniyle değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulan teknik özelliklerin belirlenmesine yardımcı oluyor.