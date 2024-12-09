Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Tuzakçı ve Buğdaylı kırsal mahallelerinde meydana gelen iki ayrı yangında, dumandan etkilenen iki kişi yaralandı.

Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangınlarda, hem Tuzakçı Mahallesi’nde hem de Buğdaylı Mahallesi’nde ciddi maddi hasar oluştu. Tuzakçı Mahallesi’ndeki yangında bir kişi dumandan etkilenirken, Buğdaylı Mahallesi’ndeki yangında da bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, yaralıların durumunun stabil olduğunu belirtti.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.