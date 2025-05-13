Klinik depresyon, majör depresyon ve ünipolar depresyon adlarıyla da bilinen majör depresyon bozukluğu (MDB) tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın ruhsal hastalıklardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayınladığı raporda 2017 yılında depresyon konusunu seçmiştir. Raporda yer alan bilgilere göre 2017 yılında Türkiye nüfusunun %4.4’ü depresyonun etkisi altına girmiştir.

Bu makalede, depresyon tedavinizin başarılı olup olmadığını tartmak için sorabileceğimiz bazı soruları dikkatinize sunacağım.

Doğru Doktora Gidiyor Musunuz?

İlk basamak sağlık hizmeti veren hekimler depresyonu teşhis edebilir ve depresyona karşı ilaç yazabilir. Ancak bu hekimlerin söz konusu alandaki deneyimleri farklı farklıdır. Yapılacak en iyi şey, ruh sağlığı konusunda uzmanlığı olan hekimlere, uzman psikiyatristlere veya bu alanda uzmanlaşmış psikologlara görünmektir. Pratisyen hekimler, aile hekimleri vb. depresyona karşı ilaç yazabilirler; ancak ilaç yazma yetkisi olmayan fakat depresyon terapisi konusunda uzmanlaşmış bir psikolog kadar yardımcı olamayabilirler.

Sadece Bir Tedavi Yöntemi Mi Deniyorsunuz?

Depresyon tedavisi gören hastaların çoğu ilaçla tedavinin yanı sıra psikoterapi almaktan fayda görürler. Eğer doktorunuz bu tedavi yöntemlerinden sadece birini kullanıyorsa ve bunun yeterli olmadığını düşünüyorsanız, tedavinin başarı şansı artırabilecek başka tedavi yöntemlerini kullanmanızın uygun olup olmadığını sormaktan çekinmeyin.

Çözüme Kavuşmayan Belirtileriniz Var Mı?

Depresyon tedavisi birden tüm belirtilerde değil, öncelikle bazı belirtilerde iyileşme sağlamayı hedeflemektedir. Geçmek bilmeyen belirtileriniz varsa doktorunuza tedavi programını bunları da tedavi etmeye yönelik olarak değiştirip değiştiremeyeceğinizi sorabilirsiniz.

Uyku Düzeniniz Değişti Mi?

Uyku düzeninizin bozulması, depresyonunuzun olması gerektiği gibi tedavi edilmediğinin başlıca göstergelerinden biridir. Depresyondaki birçok kişi insomniden (uyku yitimi) muzdarip olurlar. Bazı insanlarsa normalden fazla uyumalarına (hipersomni) rağmen uykularını alamadıklarını hissederler. Uyku düzeniniz değişiyorsa ya da daha önceden tedavi edilen uyku sorununuz geri geldiyse, bunu doktorunuza anlatmayı ihmal etmeyin.

İntiharı Düşündünüz Mü?

İntihar eden insanların büyük bir bölümünde ya depresyon ya da başka bir ciddi ruhsal bozukluk vardır. Eğer intiharı düşündüyseniz ya da bir yakınınız kendisini öldürmekten söz ediyorsa zaman kaybetmeden tıbbî yardım alın.

Depresyonunuzun Tedavi Edilememesinden Kaynaklanan Başka Sorunlarınız Var Mı?

Depresyon tedavi edilmediğinde, etkilediği kişinin ve ailesinin hayatını ciddi biçimde etkiler. Tedavi edilmeyen depresyon, aşağıdaki sorunlara da neden olabilir:

Alkol kullanımı

Anksiyete bozukluğu

Ailevi sorunlar

İş ve okulla ilgili sorunlar

İnzivaya çekilme ya da başka insanlarla ilişki kurmakta güçlük çekme

İntihar

Bağışıklık sistemi bozuklukları