Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen’e hoş geldin hediyesi olarak Kur’anı Kerim takdim edildi.

Bilecik’e yeni atanan Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen görevine başladı. İl Müftüsü Ali Erhun, Sözen’i makamında ziyaret ederek Kur ’anı Kerim hediye etti. İkili aynı zamanda Gölpazarı’nda yürütülen müftülük çalışmalarını da değerlendirdi. Kaymakam Sözen’e görevinde hayırlı olsun temennisinde bulunan Erhun, "Gölpazarı’na atanan Kaymakamımız Alparslan Söze’e hoş geldin diyorum. İnşallah burada olduğu sürece birlikte güzel işlere adım atacağız. Allah utandırmasın, kaymakamlığı Gölpazarı halkına hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.