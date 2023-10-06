Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin en işlek caddelerindeki sıcak asfalt serimi işleminin tamamlanırken, yapılan çalışmanın 20 milyon lira değerinde olduğu öğrendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bahattin Şeker ve Bursa caddelerinde karayolları ekiplerince 3,5 kilometrelik sıcak asfalt serimi işleminin tamamlandığını belirterek yapılan çalışmanın 20 milyon lira olduğunu söyledi. "İlçe girişinden çıkışına kadar çiçek gibi yapacağız" ifadesinde bulunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Geçtiğimiz ay Karayolları ekiplerince belirtilen caddelerde trafik akışını etkilemeden ekiplerin sadece gece mesai yaptığını belirterek trimer aracı ile asfalt kazıma işlemi gerçekleştirdiğini ve kazıma işlemi bittikten sonra sıcak asfalt serildi. İlçe merkez asfaltı 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamız tamamlandı. 20 milyon liraya yakın bir yatırım olan asfalt çalışmamız Milletvekilimiz Halil Eldemir başta olma üzere emeği geçen herkese ilçe halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.