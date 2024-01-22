Şeker hastalarına limon zararlı olduğundan bu kişiler zeytinyağı ile tüketebilir. Sarımsağın acı olmasına dikkat etmeliyiz, eğer tarımsal ilaçlarla şişirilmiş fakat tadı acı olmayan sarımsakların vücudumuza faydadan çok zararı bulunur. Bu tarz organik sarımsakları temin etmek oldukça zordur. Mümkünse köyden satın almaya özen gösterin.

Hazırlanması

Sarımsakları ufak ufak doğrayıp bir kaba dolduruyoruz. Üzerini geçecek şekilde taze limon suyunu ekliyoruz ve turşu gibi kuruyoruz. En az 15 gün bekleterek iyice etkisini ortaya çıkarıyoruz daha sonra elde ettiğimiz bu turşuyu suyuyla birlikte tüketiyoruz.

Sağlık için Sarımsak Yiyin

Günde 2 diş sarımsak vücudunuzda bulunan kötü kolestrol ve yağ birikiminin önüne geçmektedir. Göz retinalarının arka kısmında biriken yağlar görme bozukluğuna ve görme yetinizi kaybetmenize neden olabilir.

Sarımsak, güçlü bir antioksidandır kanda dolaşan mikropları ve kötü hücrelerin yok edilmesine yardımcı olurken, hücre bölünmesini hızlandırır. Bu nedenle sağlıklı bir bireyin düzenli olarak sarımsak tüketmesi oldukça faydalıdır.

Kemoterapi ve Sarımsak

Kemoterapi esnasında ve sonrasında sarımsak, nar gibi bölünmeyi hızlandıran gıdalar genel olarak yasaktır. Bu durumda sağlığınıza zarar vermemesi için mutlaka doktorunuza danışın.

Şeker Hastaları ve Limon suyu

Şeker hastalarına genellikle limon zararlıdır. Bu nedenle bu karışımı denemelerini tavsiye etmiyoruz. Sarımsak, taze olarak tüketildiğinde bütün faydalarını insan vücuduna iletir. Pişirerek tüketmek faydalarının çoğunu kaybetmesine neden olur. Yani yemekteki sarımsak, çiğ tüketilenden çok daha az fayda sağlayacaktır. Bu nedenle eğer şeker hastlalığınız varsa günde 2 diş sarımsak yiyebilirsiniz.