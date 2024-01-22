1# Fesleğen Suyu

Antioksidan ve antibakteriyel özelliği bulunan fesleğen ile saçınızdaki kepeklerden kurtulabilirsiniz.

Uygulanışı: İlk olarak bir miktar fesleğen ile 1 litre kaynar suyu demleyin. Ardından fesleğen yapraklarını süzerek suyu ayrı bir kaba alın. Yatmadan önce her gece bu suyu kafa derinize değecek şekilde uygulayıp uyuyun. Sabah kalktığınızda kafanızı yıkayın.

2# Maydanoz Suyu

Vitamin deposu olarak bilinen maydanozun içerisinde A,B,C ve D vitaminleri bol miktarda bulunur. Ayrıca sindirim sistemine ve bağışlıklık sistemine oldukça faydalıdır. Bu nedenle yapacağınız maydanoz suyu hem saçlarınızı güçlendirecek ve parlak bir hale getirecek, hemde kepekten kurtulmanıza önemli ölçüde yardım edecektir.

Uygulanışı: 1 litre suyu bir kap vasıtası ile kaynatın ve içerisine 100 gr kuru, 50 gr yaş maydanozu ekleyip, birkaç dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen karışımı süzmeden saçınızı yıkadıktan sonra kafa derinize değecek şekilde sürün ve kurumaya bırakın.

3# Elma Sirkesi Karışımı

Antiseptik, mantar önleyici elma sirkesi ile suyu karıştırdığınızda hem cildiniz için hemde saçınız için faydalı bir karışım elde etmiş olacaksınız.

Uygulanışı: 250ml su ile 250ml elma sirkesini karıştırın. Saç diplerine iyice değecek şekilde masaj yaparak kafanıza sürün daha sonra kurumaya bırakın.

4# Kepek Önleyici Saç Maskesi

Yoğurt, biberiye ve limondan oluşan bu maske kepekten komple kurtulmanızı sağlayacak çok faydalı bir maskedir.

Uygulanışı: 1 kase yoğurt, 3 damla biberiye yağı, 3 damla limondan oluşan karışımı ilk olarak bir kaba yoğurdu boşaltın. ardından biberiye yağını dökerek iyice karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz karışıma limon yağını da ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışım hazır olduktan sonra saçınızı yıkayın ve tam kurutmadan nemli şekilde maskeyi saçınıza ve saç derinize iyice uygulayın. 15 dakika kadar bekledikten sonra saçınızı ılık suyla yıkayabilirsiniz.

Saçınızda kepek olmasını istemiyorsanız düzenli olarak cilt bakımı ve saç bakımı yapmalısınız. Hijyen kepek sorununun oluşmasını etkileyen en önemli faktördür.